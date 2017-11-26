Лондон заплатит за выход Великобритании из ЕС более 53,3 млрд долларов

Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй удалось договориться с Евросоюзом о засекречивании размера счета за Brexit.

Как передает The Sunday Times, он превысит 53,3 миллиарда долларов.

Мэй убедила европейских лидеров, что правительство Великобритании готово заплатить большую сумму за выход из Евросоюза, чтобы на саммите Европейского совета, который состоится в декабре, обговорить условия новой торговой сделки между Великобританией и ЕС.

Как отмечает издание, конкретные британские обязательства перед ЕС не будут закреплены в письменной форме во избежание политического шума.

Лондону лишь следует обозначить те области, в которых он готов будет соблюдать взятые на себя ранее финансовые обязательства.