Лучница из Екатеринбурга Ксения Перова завоевала золото на ЧМ

Спортсменка из Екатеринбурга Ксения Перова одержала победу на чемпионате мира в соревнованиях по стрельбе из классического лука.

Соревнования проходили в Мексике, откуда Ксения приехала с золотой медалью, сообщается на официальном портале правительства Свердловской области.

Перова выразила свое счастье, что она завоевала медаль чемпионата мира. «Это очень важная награда для меня, моего тренера, всей сборной России и, конечно, моей семьи. Спасибо всем, кто мне помогал и поддерживал меня», — заявила спортсменка.

В Мексику она ездила со своим тренером из Лесного Станиславом Поповым. Он отметил, что в финале Перова боролась за золото с двукратной олимпийской чемпионкой прошлого года Хи Чжин Чан из Южной Кореи. Ксения начала лидировать с самого старта и до конца не уступала сопернице. Со счетом 6:4 матч закончился в пользу россиянки.