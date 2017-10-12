Лучшего народного участкового выберут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге проходит ежегодный конкурс на звание лучшего народного участкового.

Голосование продлится до 1 ноября 2017 года, сообщается на официальном сайте управления министерства внутренних дел России по Екатеринбургу.

Мероприятие организовано для улучшения качества работы участковых в столице Урала. Они развивают свои навыки в области раскрытия и пресечения любых видов нарушений.

Конкурс также помогает сотрудникам полиции развить профессиональные качества и показать жителям региона, что полиция следит за безопасностью в городе и области.

В Екатеринбурге служат более 300 участковых. Жители города могут проголосовать за выбранного правоохранителя. Результаты голосования огласят 1 ноября после подсчета голосов. В каждом районе Екатеринбурга будет выбран лучший участковый. Также один из представителей полиции будет удостоен звания «Народный участковый Екатеринбурга».