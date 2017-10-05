Лучшим педагогам Свердловской области вручили награды в День учителя

В Екатеринбурге во Дворце молодежи прошла торжественная церемония награждения педагогов в рамках празднования Дня учителя.

На мероприятии присутствовали более тысячи руководителей и преподавателей школ и других учебных заведений, сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.

И.о. заместителя губернатора Свердловской области Павел Креков отметил, что регион переходит на обучение в одну смену. Образовательные процессы модернизируют, улучшают воспитательную систему, внедряется практика дополнительного образования. «Во всех этих направлениях работают наши учителя, и они справятся с этими задачами, потому что в нашем регионе один из самых серьезных кадровых, учительских корпусов в России», — сказал Креков.

Педагоги, достигшие наиболее высоких профессиональных результатов, были отмечены особыми наградами. Некоторым учителям присвоили почетные звания работников образования России.