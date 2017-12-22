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Лукашенко легализовал майнинг криптовалюты

Президент Беларуси подписал декрет "О развитии цифровой экономики"

В пятницу, 22 декабря, на встрече с представителями деловых кругов президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что подписал декрет “О развитии цифровой экономики”, он легализует ICO, криптовалюты и смарт-контракты. Согласно документу, в стране будут использовать новейшие финансовые технологии, в частности блокчейн.

“Главная цель документа – создать такие условия, чтобы мировые IT-компании приходили в Беларусь, открывали свои представительства, центры разработок и создавали востребованный в мире продукт. Вторая цель декрета – инвестиции в будущее. Это IT-кадры и образование. Третья – внедрение новейших финансовых инструментов и технологий”, – заявил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что Беларусь станет одной из первых стран, в которой будут открыты широкие возможности для использования блокчейна, что позволит ей встать на путь опережающего развития. По его словам, в республике есть “продвинутые люди”, которые уже знают, как этим заниматься.


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