Лукашенко передал Путину поздравление с днем рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил лидера Российской Федерации Владимира Путина с юбилеем.

Поздравительная телеграмма опубликована на официальном интернет-портале президента Белоруссии. В ней Лукашенко говорит о том, что в Минске высоко ценят вклад Путина в развитие белорусско-российских отношений.

Поздравляя президента России, глава Белоруссии также отметил, что обеими странами выбран верный курс на сближение, что подтверждается временем.

«Сегодня достижения союзного строительства очевидны», — подчеркнул Александр Лукашенко.

В заключение он сказал, что активная позиция Владимира Путина и его нацеленность на дальнейшее сотрудничество будут способствовать расширению интеграционных процессов двух братских стран.

В субботу, 7 октября, президенту Российской Федерации Владимиру Путину исполнилось 65 лет.