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Люди больше переживают за собак, чем за человека

Женщины оказались более сочувствующими, чем мужчины

В одной и той же ситуации люди больше переживают за собак, чем за человека.

К такому выводу пришли ученые Северо-Восточного университета Бостона, выложив свое исследование в журнале Society & Animals. В этом исследовании ученые изучали вопрос о том, что люди более эмоционально переживают за животных, чем беспокоятся о человеческих страданиях.

В исследовании приняли участие 256 студентов Северо-Восточного университета Бостона. Их попросили указать степень сочувствия к избитому взрослому человеку или ребенку по сравнению с взрослой собакой или щенком.

Как оказалось, возраст имеет значение для сочувствия человека, но не имеет значения в отношении к собакам. Больше всего испытуемые сочувствовали детям, собакам и щенкам, чем взрослым людям. Помимо этого, женщины оказались более сочувствующими по отношению ко всем жертвам, чем их коллеги мужского пола.

 


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