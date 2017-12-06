Люди собираются у дома Джонни Холлидея для почтения его памяти

Поклонники Джонни Холлидея приходят к дому певца в Марн-ла-Кокетт, Франция, чтобы почтить его память, сообщает Le Monde.

«Я потеряла брата, друга, своего человека… Мое сердце обливается кровью, я опустошена», – сказала Вероника, одна из поклонниц творчества Холлидея. Когда она узнала новость сегодня утром о том, что ее кумир скончался, она немедленно выехала из своего дома в Баньоле, чтобы отправиться в Марнес-ла-Кокетто.



«Он — один из французских героев», — заявил в среду в Алжире президент Эммануэль Макрон, где он находится с официальным визитом.

«Немного Джонни есть в каждом из нас. Мы не забудем ни имя, ни голос, ни выражение лица Джонни. В нашей памяти останется и то, как он исполнял свои песни, с присущим ему лиризмом, грубым и одновременно мягким, это все теперь часть истории французской песни. Он привнес частичку Америки в наш национальный Пантеон», — добавил президент.

«Сегодня мы потеряли отца. Нам очень больно», — говорят первые двое детей Джонни Холлидея, Лаура Смет и Дэвид Холлидей в совместном заявлении для AFP.

Поклонники надеются, что смогут возложить цветы, которые они принесли, но решетки по-прежнему остаются закрытыми. Они собираются и ждут перед внушительным кордоном безопасности вокруг здания, но их по-прежнему не пускают к дому кумира.