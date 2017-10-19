Люди зауважали честную полицию

Ученые из Голландии и Великобритании изучили, как люди реагируют на поведение полицейских в разных ситуациях. Результаты оказались неожиданными. Выяснилось, что неподкупность полицейских важнее, чем эффективность их труда или умение общаться с людьми. Также на людей влияет авторитет полицейских, их манера беседы и другие личностные характеристики.

Отдельно авторы работы сосредоточились на анализе коррумпированности полицейских, пишет N+1. Теория о том, что информация о взятках конкретного полицейского перечеркнет его положительный образ, оказалась верна. Ученые провели эксперимент, в ходе которого представили жителям Аккры несколько сценариев взаимодействия полицейских и обычных граждан. Схем было несколько: демонстрировались уважение/неуважение со стороны полицейского; эффективность/неэффективность его работы; наличие/отсутствие просьбы о взятке.

После каждого сценария участников просили отметить по шкале от одного до четырех, насколько бы они оценили стража порядка. И оказалось, что самое важное для людей — честность и неподкупность блюстителей закона.