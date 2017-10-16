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Мадрид потребовал от Каталонии ответа на вопрос о независимости

У Карлеса Пучдемона есть время до 19 октября

В четверг, 19 октября, правительство Испании желает получить от Карлеса Пучдемона ответ на вопрос о том, была ли провозглашена независимость Каталонии.

В противном случае Мадрид может применить 155-ю статью конституции, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии, сообщает ТАСС. Сам же Пучдемон ранее призывал начать переговоры с властью Испании, не дав при этом четкого ответа на запрос по ситуации автономной области.

Референдум в Каталонии прошел 1 октября, более 90% проголосовали за отделение от Испании, еще 7,8% респондентов выступили против независимости Каталонии. При этом 2% бюллетеней были пустыми, а еще 0,89% оказались испорченными. В общей сложности в прошедшем референдуме приняли участие свыше 2,2 миллионов человек.

Декларация о независимости была подписана руководством региона 10 октября, однако она еще не успела вступить в законную силу. По мнению редакции, Пучдемон затеяв референдум не продумал свои дальнейшие действия и теперь опасается лишиться поддержки Евросоюза.

Ранее «Практика» писала о том, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил против независимости Каталонии от Испании.


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