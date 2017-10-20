Мадрид установит временное прямое управление Каталонией

Правительство Испании и местная оппозиционная социалистическая партия пришли к соглашению о проведении досрочных региональных выборов в Каталонии в начале следующего года.

Договоренность была достигнута в рамках исполнения мер, направленных на установление временного прямого управления регионом, пояснил член социалистической партии Кармен Кальво. «Интерфакс» сообщает, что 21 октября в Мадриде состоится экстренное заседание кабинета министров страны, где политики обсудят вопрос о приостановке действия автономии в Каталонии.

Референдум в Каталонии прошел 1 октября, более 90% проголосовали за отделение от Испании, еще 7,8% респондентов выступили против независимости Каталонии. При этом 2% бюллетеней были пустыми, а еще 0,89% оказались испорченными. В общей сложности в прошедшем референдуме приняли участие свыше 2,2 миллионов человек.

Декларация о независимости была подписана руководством региона 10 октября, однако она еще не успела вступить в законную силу.

Ранее «Практика» писала о том, что власти Испании хотят лишить Каталонию статуса автономии.