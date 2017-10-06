Магас и Псков заключили соглашение о сотрудничестве

Мэр Магаса Беслан Цечоев и глава Пскова Иван Цецерский подписали соглашение о сотрудничестве в сфере экономики, культуры, спорта, туризма и социальной работы.

Об этом сообщает ТАСС. Соглашение было подписано в Магасе на смотровой площадке Аланских ворот. Беслан Цечоев назвал такой выбор места символичным для глав двух городов, имеющих древнюю историю.

Подписав документ, Цецерский и Цечоев посетили главную достопримечательность Ингушетии — Башню Согласия высотой в 100 метров. Также главы городов осмотрели «умные остановки» городского транспорта.

Ранее аналогичное соглашение о сотрудничестве глава Магаса Беслан Цечоев заключил с мэром Черкесска.