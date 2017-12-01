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01 декабря, в 19:28
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Майкл Флинн признался в даче ложных показаний по “российскому делу”

Против бывшего помощника Трампа ведутся сразу несколько расследований

Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн сознался в даче ложных показаний в суде.

Ранее стало известно, что Майклу Флинну предъявили обвинение в даче ФБР заведомо ложных показаний по факту его встреч с официальными лицами России, передает CNN. Согласно обвинительному заключению, Флинн солгал на допросе в Федеральном бюро расследований о том, что не призывал российские власти не принимать меры в ответ на американские санкции.

В отношении экс-советника Трампа ведутся сразу несколько дел по поводу вмешательство России в американские выборы. Кроме того, власти подозревают его в связях с Москвой, что опровергают и в Кремле, и в Белом доме.

В феврале Флинн был вынужден уйти в отставку в связи с обвинениями в том, что им не было раскрыты переговоры с послом России Сергеем Кисляком. Американские спецслужбы предположили, что политики обсуждали возможное снятие санкций США против России.


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