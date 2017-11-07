Майкл Лазар рассказал о новых возможностях 5G и IoT

Россия закупает оборудование для внедрения стандарта 5G. Старший вице-президент, руководитель телеком практики DataArt Майкл Лазар рассказал нам, какие возможности даст внедрение 5G и IoT для предпринимателей и простых пользователей.

«5G — это не просто модернизация существующих мобильных стандартов (2G / 3G / 4G / LTE) , а предоставление совершенно новых услуг связи. Главные новшество 5G — высокая пропускная способность (с теоретическим максимумом 10 гигабит в секунду) и крайне низкая задержка сигнала», — отметил эксперт.

По словам руководителя телеком практики DataArt, наиболее понятный способ реализации 5G, который выглядит перспективным, известен как фиксированный беспроводной доступ. В этом случае 5G будет использоваться как полная замена физического соединения (например, оптоволокна). «Некоторые мобильные операторы рассматривают использование 5G для решения дорогостоящих задач управления, обслуживания и обновления, связанных с частью телекоммуникационной службы, которая физически достигает помещений предприятий», — подчеркнул Майкл Лазар.

Он сказал, что еще одна функция 5G, которую оценит бизнес — это «срез сети», который позволит разработчикам создавать сквозные виртуальные службы, соответствующие их конкретным требованиям, обеспечивая при этом согласованные характеристики и производительность сети.

Майкл Лазар заметил, что увеличение скорости и пропускной возможности сети может также дать толчок более широкому применению различных технологий, например, IoT в самых разных индустриях.