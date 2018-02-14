Майнинг криптовалют мешает поиску инопланетян

Американские ученые, занимающиеся поиском внеземных цивилизаций, заявили, что возросшая популярность криптовалют мешает их научной деятельности.

Как передает информационное агентство ВВС, сотрудники исследовательского центра SETI Калифорнийского университета не смогли закупить оборудование для обсерваторий, так как из-за увлечения майнингом оно сильно выросло в цене либо вообще исчезло из открытого доступа.

Ученые пояснили, что им нужны были графические чипы для обработки данных с телескопов, однако выяснилось, что почти все подходящие модели раскупили охотники за криптовалютой.

Напомним, ранее Praktika.ru писала о том, что Исландия может остаться без электроснабжения из-за массового майнинга криптовалют в стране.