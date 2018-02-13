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13 февраля, в 22:37
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“Макбет” без слов: спектакль российского режиссера произвел фурор

Израильская публика рукоплескала "пластической драме" Сергея Землянского

Постановка российского режиссера Сергея Землянского “Макбет” сорвала овации в тель-авивском теарте “Гешер”.

Как передает РИА Новости, с помощью израильских актеров режиссер без слов смог рассказать удивительную историю – шекспировского “Макбета”. Сам автор назвал свой жанр “пластической драмой”.

По словам постановщика, его спектакль не вписывается в привычные рамки балета или пантомимы.

“Сам я обычно называю свои спектакли “версия без слов”. Для меня все начинается с того, что я выбираю произведение из мировой литературы и создаю авторскую версию, где, в принципе, все события сохранены, выявлены сюжетные линии и основная идея, но сама история рассказывается драматическими артистами путем невербального театра”, – поделился Землянский.

Зрители премьеры отметили, что не ощутили в спектакле без слов дефицита шекспировских монологов, что, несомненно, говорит о мастерстве режиссера и актерского состава.


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