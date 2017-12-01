Маккартни выставил на благотворительный аукцион альбом Битлз

Пол Маккартни выставил на благотворительный аукцион юбилейное издание альбома Битлз “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” (“Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера”, 1967 года).

Его продадут 13 декабря на торгах, организованных английским торговым домом Bonhams, сообщает ТАСС. Этот альбом входит в список 500 лучших альбомов в истории. “Мы очень рады помочь в этой благородной акции”, – заявил глава одного из отделений аукциона Джон Бэддли.

Все средства от продажи шедевра, подписанного Маккартни, направят в Шотландию семьям двух девочек, которые пострадали во время теракта на концерте американской певицы Арианы Гранде в “Манчестер-Арене”.

Пол Маккартни был тронут историей школьниц с острова Барра, поэтому решил им помочь. Эйлид погибла, а Лора получила угрожающие жизни ранения, но после нескольких недель лечения в больнице возвратилась в родную школу.