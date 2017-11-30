Макрон пообещал сделать французский язык первым в мире

Говоря со студентами в столице Буркина-Фасо Уагадугу, французский президент сказал, что его родной язык будет “первым языком Африки” и “возможно, мира”, о чем сообщает Independent.

Эммануэль Макрон, который в настоящее время находится в турне по Западной Африке, добавил, что это не следует рассматривать как “пережиток колониальной державы”.

На французском языке говорят 274 миллиона человек по всему миру, что делает его пятым по популярности языком.

Президент Макрон отправился в трехдневный региональный тур, чтобы укрепить отношения с бывшими колониями его страны и активизировать сотрудничество по вопросам, включая миграцию, терроризм и права человека.

Он рассказал студентам в Уагадугу, что рабство и торговля людьми в Ливии – это “преступление против человечности”.

Он заявил, что хочет, чтобы “европейско-африканская инициатива положила конец стратегии террористов и торговцев людьми” и предложил применение суровых мер по отношению к контрабандным сетям между Африкой и Европой.

Ранее Практика писала о том, что Макрон считает, что «российское вмешательство» угрожает США и Франции.