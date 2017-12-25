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Макрону напомнили об обещании не оставлять французов на улице

Ассоциация "Право на жилище" вышла на улицы Парижа, устроив демонстрацию под окнами министерства жилищного строительства

Ассоциация “Право на жилище” (DAL) устроила демонстрацию в понедельник, 25 декабря, под окнами министерства жилищного строительства в Париже для того, чтобы напомнить президенту его обещание, сделанное этим летом, что «к концу года никто не будет жить на улице».

Сто человек собрались на демонстрацию. Был растянут баннер «Город — не монополия» с надписью «персонализированные жилищные пособия». Также на нем был изображен дождь из банкнот в пять евро. что является отсылкой к снижению пособия на пять евро с 1-ого октября этого года, сообщает Le Monde.

«Необходимо, чтобы министр жилищного строительства, министр территориальной сплоченности в жилищном секторе и государственный секретарь по вопросам территориальной сплоченности подали в отставку, поскольку они потерпели неудачу в миссии, которую им дал президент»,  — сказал представитель DAL.

В июле во время выступления в Орлеане Эммануэль Макрон заявил: «Я хочу, чтобы к концу года никому не приходилось жить на улицах или в лесу».

Ранее Praktika.ru писала о том, что рейтинг Макрона вырос на 10 процентов.


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