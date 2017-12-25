Макрону напомнили об обещании не оставлять французов на улице

Ассоциация “Право на жилище” (DAL) устроила демонстрацию в понедельник, 25 декабря, под окнами министерства жилищного строительства в Париже для того, чтобы напомнить президенту его обещание, сделанное этим летом, что «к концу года никто не будет жить на улице».

Сто человек собрались на демонстрацию. Был растянут баннер «Город — не монополия» с надписью «персонализированные жилищные пособия». Также на нем был изображен дождь из банкнот в пять евро. что является отсылкой к снижению пособия на пять евро с 1-ого октября этого года, сообщает Le Monde.

«Необходимо, чтобы министр жилищного строительства, министр территориальной сплоченности в жилищном секторе и государственный секретарь по вопросам территориальной сплоченности подали в отставку, поскольку они потерпели неудачу в миссии, которую им дал президент», — сказал представитель DAL.

В июле во время выступления в Орлеане Эммануэль Макрон заявил: «Я хочу, чтобы к концу года никому не приходилось жить на улицах или в лесу».

Ранее Praktika.ru писала о том, что рейтинг Макрона вырос на 10 процентов.