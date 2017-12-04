Максим Шевченко: американские медиа работают по тоталитарному принципу

Журналист, общественный деятель и член Совета РФ по развитию гражданского общества и правам человека Максим Шевченко поделился своим видением ситуации, происходящей с телеканалом Russia Today.

Как передавала “Практика”, комитет корреспондентов радио и ТВ конгресса США единогласно проголосовал за лишение RT аккредитации на основании того, что телеканал является иностранным агентом.

Ранее Максим Шевченко на своем Youtube-канале рассказал, почему, по его мнению, американские власти столь сильно стремятся избавиться от RT.

Шевченко отметил, что Russia Today, несмотря на название (“Россия сегодня”), является исключительно американской телекомпанией, основанной гражданами США, и не получает из России никаких грантов и никакой финансовой помощи, кроме журналистских гонораров за создание контента для для российского подразделения.

По его мнению, проблема Russia Today в том, что это гиперуспешный бизнес а Америке, который по рейтингам отстает разве что от Fox News, но при этом значительно опережает даже CNN. Шевченко пояснил, что RT часто приглашает именно тех известных деятелей, кто не допущен в эфир федеральных каналов и в крупные СМИ.

“Американская медиасистема построена по жесточайшему тоталитарному принципу”, – заявил журналист. Ведь сотрудники американских медиа не имеют даже права вести собственные аккаунты в социальных сетях, не говоря уже о том, чтобы выражать мнение, не соответствующее клише тех СМИ, в которых они работают.

“Я хотел бы заступиться за моих коллег, которые впервые в истории Америки дали возможность говорить тем, кто был лишен голоса. Именно это и является главной претензией как демократического, так и республиканского истеблишмента к RT”, – сказал Максим Шевченко.

В США не может быть голоса, который не принадлежит американской олигархии и не контролируется ею, утверждает журналист. Он считает, что RT – демократическое и независимое медиа, поэтому правящие силы и начали его уничтожать, объявив иностранным агентом.

По мнению Максима Шевченко, история с RT – это история о лицемерии либералов, которые не хотят поддержать американский независимый и свободный голос.