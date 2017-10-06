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06 октября, в 19:08
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Абдулхаким Маллаев назвал пиаром акцию теннисистки Шараповой

Спортсменка собрала уже порядка $100 тысяч

Директор Дагестанской Школы Управления Абдулхаким Маллаев специально для «Практики» прокомментировал благотворительную акцию российской теннисистки Марии Шараповой, которая направляет средства с продажи конфет ее собственной марки «Sugarpova» в благотворительный фонд помощи населению Пуэрто-Рико, перенаправляющий средства пострадавшим от ураганов «Ирма» и «Мария».

«Когда на территории Российской Федерации происходят стихийные бедствие о жестах доброй воли от именитых личностей сложно услышат, а как где-то «там» так сразу решили проявить благородство», — заявляет Маллаев.

Это очередной пиар для заграничных клиентов, считает он и добавляет, что бренд Шараповой требует постоянного публичного напоминания. «Иначе дешевеет», — резюмировал эксперт.

Ранее «Практика» писала о том, что Мария Шарапова направит средства с продажи своих конфет в фонд помощи Пуэрто-Рико.

Примечание: мнение эксперта может не совпадать со мнением редакции.


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