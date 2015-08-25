Экс-директор «Гоголь-центра» опроверг долг в 80 млн рублей и конфликт с Кириллом Серебренниковым

Экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский опроверг сообщения СМИ о том, что весной театр накопил долгов на 80 миллионов рублей. Соответствующее заявление он сделал в своём фейсбуке.

"У "Гоголь-центра" никогда, с момента основания и до 1 марта с.г. не было долга 80 млн рублей. Никогда. Хватит тиражировать враньё", — написал он, имея в виду несколько публикаций газеты "Известия".

Малобродский также опроверг слухи о конфликте с художественным руководителем "Гоголь-центра" Кириллом Серебренниковым, из-за которого якобы и возникли финансовые трудности в театре.

"У меня не было и нет конфликта с Кириллом Серебренниковым. Утверждение, что личный или производственный конфликт кого-либо с кем-либо может быть причиной финансовых трудностей — чушь", — пояснил он.

Сам Кирилл Серебренников в фейсбуке поделился публикацией Малобродского, прокомментировав его заявление.

"Конечно, нас хотят сжить со света и уничтожить, но это мелочи по сравнению с тем, что происходит… Думаю, что статьями про Гоголь-центр народ отвлекают от чего-то гораздо более существенного", — написал Серебренников.

О долгах "Гоголь-центра" и конфликтах в руководстве газета "Известия" писала весной 2015 года. В публикациях сообщалось, что Серебренников требовал от дирекции выполнять дорогостоящий постановочный план при недостатке финансирования. Театр выпускал до 12 премьер в год, что превышало госзадание в три раза, но деньги на создание внеплановых спектаклей не были получены. По состоянию на март 2015 года задолженность «Гоголь-центра» перед различными организациями составляла около 80 млн рублей, утверждало издание.

В марте этого года продюсер и телеведущая Анастасия Голуб была назначена новым директором «Гоголь-центра», сменив Малобродского, которого уволили из-за претензий к хозяйственной деятельности театра. Алексей Малобродский был директором «Гоголь-центра» с момента его открытия в феврале 2013 года. Сама Голуб уволилась спустя пять месяцев, в июле, не объяснив причину. Тогдав департаменте культуры связали этот уход с финансовыми проблемами в театре и назначили исполняющим обязанности директора худрука театра Кирилла Серебренникова. Однако сам он в тот же день отказался от этого назначения. Однако власти всё же возложили всю ответственность за убытки театра на Серебренникова, сообщив, что не получали от него заявлений от отказа.