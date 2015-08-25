Экс-директор «Гоголь-центра» опроверг долг в 80 млн рублей и конфликт с Кириллом Серебренниковым

Экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский опроверг сообщения СМИ о том, что весной театр накопил долгов на 80 миллионов рублей. Соответствующее заявление он сделал в своём фейсбуке.
"У "Гоголь-центра" никогда, с момента основания и до 1 марта с.г. не было долга 80 млн рублей. Никогда. Хватит тиражировать враньё", — написал он, имея в виду несколько публикаций газеты "Известия".
Малобродский также опроверг слухи о конфликте с художественным руководителем "Гоголь-центра" Кириллом Серебренниковым, из-за которого якобы и возникли финансовые трудности в театре.
"У меня не было и нет конфликта с Кириллом Серебренниковым. Утверждение, что личный или производственный конфликт кого-либо с кем-либо может быть причиной финансовых трудностей — чушь", — пояснил он.
Сам Кирилл Серебренников в фейсбуке поделился публикацией Малобродского, прокомментировав его заявление.
"Конечно, нас хотят сжить со света и уничтожить, но это мелочи по сравнению с тем, что происходит… Думаю, что статьями про Гоголь-центр народ отвлекают от чего-то гораздо более существенного", — написал Серебренников.
О долгах "Гоголь-центра" и конфликтах в руководстве газета "Известия" писала весной 2015 года. В публикациях сообщалось, что Серебренников требовал от дирекции выполнять дорогостоящий постановочный план при недостатке финансирования. Театр выпускал до 12 премьер в год, что превышало госзадание в три раза, но деньги на создание внеплановых спектаклей не были получены. По состоянию на март 2015 года задолженность «Гоголь-центра» перед различными организациями составляла около 80 млн рублей, утверждало издание.
В марте этого года продюсер и телеведущая Анастасия Голуб была назначена новым директором «Гоголь-центра», сменив Малобродского, которого уволили из-за претензий к хозяйственной деятельности театра. Алексей Малобродский был директором «Гоголь-центра» с момента его открытия в феврале 2013 года. Сама Голуб уволилась спустя пять месяцев, в июле, не объяснив причину. Тогдав департаменте культуры связали этот уход с финансовыми проблемами в театре и назначили исполняющим обязанности директора худрука театра Кирилла Серебренникова. Однако сам он в тот же день отказался от этого назначения. Однако власти всё же возложили всю ответственность за убытки театра на Серебренникова, сообщив, что не получали от него заявлений от отказа.comments powered by HyperComments