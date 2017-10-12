Сегодня:
$
Нефть
Золото
сегодня, в 20:46
Новости

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Кейна £170 млн

У форварда заключен контракт с английским "Тоттенхэмом"

Английский «Манчестер Юнайтед» готов предложить за нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна £170 миллионов, пишет газета Daily Mail.

Впрочем, не только МЮ готов заплатить кругленькую сумму за английского футболиста. Издание сообщает, что испанский «Реал» также заинтересован в переходе Кейна в свой клуб. Представители этой команды предлагают за форварда ту же сумму.

В настоящее время у 24-летнего футболиста действует контакт с «Тоттенхэмом» рассчитанный до 30 июня 2022 года. Гарри Кейн в сезоне 2016/17 забил 29 голов в 30 матчах чемпионата. Помимо этого форвард получил награду Ассоциации профессиональных футболистов как лучший игрок по версии болельщиков.

Кейн играет за «Тоттенхэм» с 2009 года и с того времени покидал команду лишь на правах аренды.

Ранее «Практика» писала о том, что английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» готов оплатить оформление российских виз болельщикам, решившим посетить выездной матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА в Москве.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
27 сентября, в 23:37
ЦСКА крупно проиграл «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов
Новости
29 сентября, в 18:46
Защитник «Ювентуса» будет жертвовать часть зарплаты на благотворительность
Новости
19 сентября, в 16:04
ЦСКА реализовал все билеты на домашние игры Лиги чемпионов

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо