Маргарита Симоньян прокомментировала лишение RT аккредитации

Комитет корреспондентов радио и ТВ конгресса единогласно проголосовал за лишение RT аккредитации на основании того, что телеканал является иноагентом.

Об этом на своей странице в Telegram рассказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. До этого она писала: «Что-то мне подсказывает, что американские СМИ сегодня останутся без аккредитации в Госдуме и Совфеде. И совсем не потому, что я там вчера выступала».

Во время выступления в Совфеде Симоньян сообщила, что некоторые стратегические партнеры RT America в США отказались от работы с телеканалом из-за статуса иноагента.

Ранее «Практика» писала, что президент России Владимир Путин 25 ноября подписал закон, вводящий статус иностранного агента для ряда СМИ. Иноагентами стали СМИ, которые получают финансовую поддержку из-за рубежа.