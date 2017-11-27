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27 ноября, в 21:48
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Маргарита Симоньян завела канал в Telegram

Первой публикацией стала инструкция, как отказаться от американского гражданства

Главный редактор телеканала RT и международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян создала канал в мессенджере Telegram.

В качестве первой публикации главред RT и Sputnik выложила копии документов, подтверждающих наличие у ее знакомой американского гражданства, от которого та решила отказаться.

Об этом Симоньян ранее сообщала в своем Twitter.

“В 11-м Лиля, беременная, ходила на Болотную. В 13-м эмигрировала в США. В 17-м вернулась и собирается голосовать за Путина”, – говорится в сообщении.

В подтверждение данного факта Симоньян опубликовала в Telegram грин-карту своей подруги и инструкцию о том, как отказаться от американского гражданства.

Ранее “Практика” писала о том, что американский филиал RT зарегистрировался в США в качестве иностранного агента. Главный редактор Маргарита Симоньян пояснила, что выбирая между уголовным делом и регистрацией, решила выбрать последнее.


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