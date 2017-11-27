Маргарита Симоньян завела канал в Telegram

Главный редактор телеканала RT и международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян создала канал в мессенджере Telegram.
В качестве первой публикации главред RT и Sputnik выложила копии документов, подтверждающих наличие у ее знакомой американского гражданства, от которого та решила отказаться.
Об этом Симоньян ранее сообщала в своем Twitter.
“В 11-м Лиля, беременная, ходила на Болотную. В 13-м эмигрировала в США. В 17-м вернулась и собирается голосовать за Путина”, – говорится в сообщении.
В подтверждение данного факта Симоньян опубликовала в Telegram грин-карту своей подруги и инструкцию о том, как отказаться от американского гражданства.
Ранее “Практика” писала о том, что американский филиал RT зарегистрировался в США в качестве иностранного агента. Главный редактор Маргарита Симоньян пояснила, что выбирая между уголовным делом и регистрацией, решила выбрать последнее.
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