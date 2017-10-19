Мария Баркар поддержала идею обучения детей интернет-грамотности

Руководитель Школы юного журналиста Мария Баркар эксклюзивно для «Практики» прокомментировала идею главы WorldSkills Russia Роберта Уразова о том, что детей в школах необходимо обучать навыкам безопасного поведения в интернете.

«То, что детей, особенно средних классов (5-8), нужно обучать интернет-грамотности, уже сомнений не вызывает. В последнее время об этом много мы слышим разговоров, но пока до конкретики именно на законодательном уровне дело не дошло», — поясняет она.

Школьник, а сейчас даже у первоклассника есть свой аккаунт в соцсети, создает свою личную страницу, заводит друзей, общается, рассказывает всем — друзьям и незнакомым людям — подробности своей жизни, причем иногда в таких деталях и красках, что даже родители в шоке от этих историй. Делая это по наивности и неопытности, а еще от незнания всех норм и правил поведения в соцсетях, ребенок сталкивается с большой опасностью: мошенники, троллинг, травля, кубербуллинг, угрозы, шантаж, бан, оскорбления, продолжает Баркар.

Все было бы гораздо проще, если бы школьников обучали интернет-грамотности так же, как русскому языку, географии или основам безопасности жизнедеятельности. Родители могли бы контролировать ход этого обучения, быть спокойными за безопасность своего ребенка, уточнить какие-то детали у педагога, как это делается по другим предметам. Учиться этим правилам вместе с детьми, ведь есть такие мамы и папы, а уж тем более бабушки, которые до сих пор считают соцсети какой-то бессмыслицей и пустой тратой времени, заявляет эксперт.

Мария Баркар считает, что крайне важно вводить в школах подобное обучение, которое одновременно было бы полезно и родителям, и детям. Для начала можно ввести подобные уроки в виде дополнительного образования и обязательно на бесплатной основе, с возможностью посещения занятий родителями, подытожила она.

Ранее «Практика» писала о том, что российских школьников предложили обучать поведению в интернете.