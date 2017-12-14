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14 декабря, в 22:05
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Мария Захарова назвала поставки оружия Украине провокацией военных авантюр

Официальный представитель МИД высказалась по поводу недавнего решения канадских властей

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, прокомментировала решение Канады выдать своим компаниям лицензию на поставки оружия Украине.

Слова Захаровой передает “Взгляд”. По мнению представителя МИД, такое решение может привести только к новым военным авантюрам со стороны Киева. Захарова подчеркнула, что власти США и Канады должны признать невозможность силового решения ситуации в Донбассе.

Представитель МИД в очередной раз констатировала, что в США и Канаде продолжают искажать факты относительно ситуации на востоке Украины.

 


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