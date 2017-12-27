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27 декабря, в 00:05
Новости

Мария Захарова рассказала о вмешательстве во внутренние дела РФ

Об этом она написала на своей странице в Facebook

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Госдепартамента, обеспокоенного отказом Центризбиркома зарегистрировать Алексея Навального кандидатом в президенты России из-за судимости блогера.

«И эти люди целый год возмущались якобы «вмешательством» России в их электоральный процесс?! Это заявление Госдепа, которое, уверена, не станет единичным, — прямое вмешательство как в процесс выборов, так и во внутренние дела государства», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее представитель Государственного департамента США Клэй Ноэл заявил, что Госдеп выражает «обеспокоенность в связи с существующим применением строгих мер со стороны российского правительства по отношению к независимым голосам — от журналистов и до активистов гражданского общества и оппозиционных политиков».


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