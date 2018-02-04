Сторонники Саакашвили начали антиправительственный марш в Киеве

В Киеве начался антиправительственный марш, подготовленный сторонниками экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Уточняется, что в воскресенье, 4 февраля, в центре Киева сторонники партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили начали «Марш за будущее». Он направлен против действующего президента Украины Петра Порошенко.

Участники акции собрались на небольшой митинг в парке имени Шевченко, а затем двинулись по улице Владимирской в сторону Европейской площади, где пройдет еще один митинг. Известно, что колонну митингующих сопровождает полиция.