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Маск рассказал о космическом корабле BFR для полетов на Марс

Предприниматель планирует создать независимую колонию на красной планете

Основатель компании SpaceX Илон Маск в дискуссии с пользователями интернет-форума Reddit, рассказал о постройке ракеты и космического корабля BFR, которая предназначена для полета на Марс.

Космический корабль будут испытывать при коротких перелетах на Земле, сообщает РИА Новости. Маск сказал, что ракету будут поднимать над Землей на несколько сотен километров для небольшого пролета. Такое тестирование  считается простым, для него не надо теплового экрана и мощного двигателя Raptor, предназначенного для полетов в дальний космос.

В конце сентября 2017 года Элон Маск объявил о новых планах по колонизации Марса. Он рассказал, что занимается разработкой многоцелевой ракеты, которая станет «космическим такси» на Земле.

Маск надеется, что эта ракета поможет ему собрать $10 миллиардов для создания независимой колонии на Марсе, в которой смогут проживать около миллиона человек.

 

 

 


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Белоснежка
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