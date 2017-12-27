Массовые отключения света могут привести к режиму ЧС в Карелии

Отключения в республике начались из-за снегопада рано утром 27 декабря, после чего начались восстановительные работы. Пока без электроэнергии находятся 1335 человек в шести деревнях, поселках Лахденпохского и Суоярвского районов.

Власти Карелии могут ввести в регионе режим ЧС, о чем сообщил премьер-министр республики Александр Чепик на экстренном заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в регионе.

Отключения произошли из-за снегопадов и перепадов температуры воздуха. На 9 утра по Москве в среду электроэнергии не было у 3,5 тысяч человек, живущих в деревнях и поселках Карелии. По состоянию на 19 часов электроэнергия отсутствовала у 4 тысяч жителей.