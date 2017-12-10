Матч “Спартак” — ЦСКА посетили более 44 тысяч болельщиков

Футбольный матч между двумя столичными командами «Спартак» — ЦСКА посетили свыше 44 тысяч зрителей. Об этом сообщает телеканал RT.

Уточняется, что на игре присутствовало 44 062 болельщика. Матч «Спартак» — ЦСКА состоялся в 20-м туре чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Как передает агентство ТАСС, матч был прерван дважды из-за инцидентов с пиротехникой. В первом тайме пауза длилась четыре минуты, пиротехнику жгли на трибуне «Спартака». Во втором тайме, за 20 минут до окончания игры, встречу пришлось прервать еще раз, так пиротехнику зажгли фанаты ЦСКА. Из-за последнего нарушения главному судье Алексею Николаеву пришлось увести обе команды в подтрибунное помещение. Игра была остановлена на семь минут.

Встреча двух футбольных команд закончилась со счетом 3:0 в пользу столичного «Спартака».