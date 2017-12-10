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Матч “Спартака” со “Слованом” побил рекорды посещаемости

Игра прошла в рамках Континентальной хоккейной лиги 9 декабря

В субботу, 9 декабря, московский клуб “Спартак” встретился на матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с братиславским “Слованом”.

Игра, по итогам которой “Спартак” одержал уверенную победу, собрала рекордное количество болельщиков – 10599 человек, сообщает ТАСС.

Это превысило число зрителей, присутствовавших на матче между “Спартаком” и “Металлургом”, который прошел в ноябре 2016 года. Тогда трибуны собрали 10571 болельщика.

Отмечается, что матч “Спартак” – “Слован” состоялся на домашнем стадионе москвичей и был оформлен в ретро-стилистике 80-х годов. Игра завершилась со счетом 8:2 в пользу россиян.


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