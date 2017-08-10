«Матильду» не покажут в Ингушетии

Фильм Алексея Учителя «Матильда» не покажут в Ингушетии из-за фрагментов, оскорбляющих чувства верующих.

Об этом рассказал «Интерфаксу» неназванный представитель кинотеатра «Дружба», единственного кинопрокатчика в республике. По его словам, решение принято по результатам изучения общественного мнения и рецензий журналистов.

«Просто мы не будем заказывать этот фильм. В республике в мире и согласии проживают представители разных народов и конфессий. И никогда не показываем ленты со сценами, оскорбляющими религиозные чувства верующих, к какой бы конфессии они ни относились», — пояснил представитель «Дружбы».

«Практика» писала о том, что «Матильде» выдано прокатное удостоверение, однако ряд регионов России не довольны этим решением Минкультуры. Так, например, кинотеатры в Крыму отказались демонстрировать трейлер картины.