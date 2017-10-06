«Матильду» показали в Крыму представителям дома Романовых

В Симферополе прошел предпремьерный показ фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. На сеансе присутствовали представители дома Романовых, искусствоведы, епархия, киноведы, представители общественной палаты, правительства и парламента региона.

По словам комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, зрители составили свое мнение о картине и сформировали оценку, сообщает RT.

Черняк признает, что фильм «Матильда» — художественный, несмотря на то, что в нем иногда прослеживаются некоторые исторические домыслы, картину стоит показать широкой аудитории. Он считает, что власти не имеют права препятствовать показу картины и не будут этого делать.

В начале октября эксперты Минкульта не нашли в «Матильде» ничего предосудительного. Картина получила прокатное удостоверение от ведомства.

Ранее «Практика» писала о том, что почти половина россиян планирует посмотреть фильм «Матильда».