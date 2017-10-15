Сегодня:
$
Нефть
Золото
сегодня, в 17:50
Новости

Матвиенко назвала ведущего партнера России на Ближнем Востоке

Заявление было сделано на полях 137-й ассамблеи Межпарламентского союза

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о стране, которая является ведущим партнером России на Ближнем Востоке — это Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), заявила она на встрече с председателем Федерального национального совета ОАЭ Амаль Аль-Кубейси.

Матвиенко отметила, что в настоящее время ключевой задачей является расширение торгово-экономической и инвестиционной кооперации между странами, сообщает ТАСС.

Аль-Кубейси подчеркнула, что помимо этого в двухстороннее сотрудничество входит агропромышленный комплекс и космическая отрасль. Также она отметила конструктивную, стабилизирующую роль Российской Федерации на Ближнем Востоке, вклад в борьбу с международным терроризмом.

Ранее «Практика» писала о том, что российской «Нивой» заинтересовались в ОАЭ.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
10 сентября, в 14:10
Москва заинтересована в совместных энергетических проектах с Эр-Риядом
Новости
07 сентября, в 13:01
«Большие города» за четверг, 7 сентября: День трезвости отметят в Свердловской области, картины из собрания Третьяковки привезли в Нижний Новгород и Владимир Путин пообещал улучшение условий для бизнеса на Дальнем Востоке
Новости
06 октября, в 23:58
В Саудовской Аравии ожидают скорой отмены санкций против России

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо