Матвиенко назвала ведущего партнера России на Ближнем Востоке

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о стране, которая является ведущим партнером России на Ближнем Востоке — это Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), заявила она на встрече с председателем Федерального национального совета ОАЭ Амаль Аль-Кубейси.

Матвиенко отметила, что в настоящее время ключевой задачей является расширение торгово-экономической и инвестиционной кооперации между странами, сообщает ТАСС.

Аль-Кубейси подчеркнула, что помимо этого в двухстороннее сотрудничество входит агропромышленный комплекс и космическая отрасль. Также она отметила конструктивную, стабилизирующую роль Российской Федерации на Ближнем Востоке, вклад в борьбу с международным терроризмом.

Ранее «Практика» писала о том, что российской «Нивой» заинтересовались в ОАЭ.