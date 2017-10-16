Матвиенко: военные учения США и Южной Кореи нагнетают ситуацию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поделилась с журналистами итогами встречи с заместителем председателя Верховного народного собрания КНДР Ан Чхуном, переговоры прошли на полях ассамблеи Межпарламентского союза.

По ее словам, в КНДР считают, что обладание ядерным оружием — это единственное эффективное средство защиты своей страны и своего народа, единственная гарантия своего суверенитета, сообщает ТАСС.

Кроме того, председатель Совета Федерации уверена, что планируемые военные учения США и Республики Корея нагнетут напряженность на Корейском полуострове и пойдут вспять попыткам разрешить проблемы региона.

В понедельник, 16 октября, ЕС ввел новые ограничения против КНДР. Государство будет ограничено в торговле нефтью, финансовых транзакциях и создании совместных предприятий с другими странами.

По мнению редакции, готовящиеся военные учения двух стран могут нести в себе угрозу не только Корейскому полуострову, но и всему миру.

Ранее «Практика» писала о том, что самолеты США на учениях отработали ракетные удары по КНДР.