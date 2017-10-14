МЧС обезвредило в Приморье 100-килограммовую авиабомбу

Спасатели Амурского центра МЧС Российской Федерации в Приморье обезвредили и уничтожили 100-килограммовую авиационную бомбу.

Об этом рассказали в пресс-службе управления МЧС России по Приморскому краю, сообщает ТАСС. Бомбу обнаружили недалеко от станции Воздвиженка.

Представитель пресс-службы рассказал, что специалисты провели работы по уничтожению обнаруженной между станцией Воздвиженка и селом Степное авиабомбы.

Место оцепили военнослужащие и полицейские. Местных жителей предупредили о разминировании. Во время работ никаких инцидентов не произошло. Снаряд успешно ликвидировали.

Раньше на этом месте находился военный полигон.