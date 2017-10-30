МЧС обсудило с правительством Норвегии план работ в зоне крушения Ми-8

МЧС Российской Федерации на переговорах с коллегами из Норвегии утвердило план дальнейших действий у архипелага Шпицберген, где разбился российский вертолет Ми-8.

Об этом в понедельник, 30 октября, рассказал заместитель главы департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС Евгений Саидов в ходе селекторного совещания в Национальном центре управления в кризисных ситуациях, передает ТАСС.

Отмечается, что в момент крушения на борту воздушного транспортного средства находились члены экипажа и пассажиры — в общей сложности восемь человек.

Саидов подчеркнул, что все работы проводятся в тесном взаимодействии с норвежскими спасателями как в посменном, так и в круглосуточном режиме.

На данный момент представители России и Норвегии уже договорились об использовании корабля большой грузоподъемности, который необходим для проведения работ по подъему разбившегося Ми-8.

При этом председатель МЧС РФ Владимир Пучков распорядился не прекращать спасательные работы и продолжать операцию.

Кроме того, в понедельник, 30 октября, источник в координационном центре поисково-спасательной операции сообщил РИА Новости, что тела, находящихся на борту в момент крушения, расположены в фюзеляже вертолета.

Собеседник информационного агентства заявил, что в ходе обследования воздушного судна роботом «Фалькон» снаружи тела найти не получилось, поэтому очень вероятно, что они расположены внутри.

Ранее «Практика» информировала о том, что сотрудники МЧС России разработают план подъема, разбившегося российского вертолета Ми-8.