МЧС опубликовало оперативный прогноз на 25 декабря

В понедельник МЧС России опубликовало оперативный прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на 25 декабря.

На территории РФ из-за прохождения четырех циклонов, трех антициклонов и действия атмосферного фронта возможны нарушения работы объектов энергетики, связи и ЖКХ, сообщается на сайте ведомства.

«Ожидаются сильные осадки и усиление ветра с порывами до 30 м/с в Дальневосточном федеральном округе на территории Сахалинской области, в Сибирском округе на территории Алтайского края, в Южном федеральном округе на территории Ростовской и Волгоградской областях, а также в Северо-Кавказском округе на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики», – сказано в сообщении.

В ведомстве сообщили, что риск, связанный с провалом рыбаков под неокрепший лед, остается высоким. Также сохраняется лавинная опасность в Северной Осетии и Краснодарском крае.