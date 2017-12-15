МЧС предупредило о непогоде в Москве на выходных

МЧС России предупредило о непогоде в Москве. Столицу накроет активный циклон, который принесет мокрый снег с дождем и порывистым ветром.

Из-за влияния активного циклона плохая погода будет держаться на выходных и в понедельник может, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

С 16 по 18 декабря над Москвой будет кружить активный циклон и атмосферные фронты, которые станут причиной непогоды в эти дни.

В субботу днем и в воскресенье ночью ожидаются осадки в виде дождя, ветер с порывами до 18 метров в секунду. «Во второй половине воскресенья ожидается понижение температуры воздуха до отрицательных значений, осадки будут в виде мокрого снега, вечером прогнозируется гололедица”, — сказали в МЧС.

В понедельник будет идти мокрый снег, возможно налипание снега на провода и деревья. В МЧС просят быть всех предельно осторожными и без надобности не выходить на улицу.