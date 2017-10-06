МЧС предупредило об усилении ветра в Свердловской области

МЧС предупредило жителей Свердловской области об усилении ветра в ближайшие дни.

В столице Урала ветер усилится до 15-17 метров в секунду, сообщает портал «Наша газета Екатеринбурга». Сотрудники МЧС предупредили аварийные службы и жителей региона о возможных происшествиях. Ветер может создать аварийные ситуации на объектах энергетики, повредить кровли жилых домов и других зданий.

Жителей Екатеринбурга просят без надобности не выходить из дома, помнить о правилах безопасности. Любые работы на открытом воздухе лучше прекратить до тех пор, пока не успокоится ветер. При сильных порывах ветра стоит найти укрытие, прятаться в подземном переходе или подъездах зданий.

Не желательно прятаться у стен домов, так как с крыш могут падать разные предметы, в том числе и шифер. Также стоит обходить остановки, рекламные щиты и недостроенные здания. Автомобили не рекомендуется оставлять под деревьями во избежание их падения на транспортное средство.