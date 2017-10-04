МЧС РФ объявило о начале работы бота-спасателя в Telegram

У МЧС Российской Федерации появился собственный бот-спасатель в приложении Telegram, который дает четкие инструкции по поводу того, какие действия необходимо предпринимать во время различных чрезвычайных ситуаций.

Об этом информационному агентству ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства. Отмечается, что в общей сложности прописано 32 сценария безопасных действий в случае различных экстремальных ситуаций.

В МЧС России пояснили, что бот-спасатель может проинструктировать о правильном поведении в самых разных случаях, начиная от пожара и утечки газа, заканчивая различными стихийными бедствиями.

Добавить нововведение к себе в мессенжер Telegram может любой желающий. Для этого необходимо в строке поиска написать @mchs_bot. После этого на экране устройства появится интерактивное меню. В нем пользователь сможет выбрать характер чрезвычайной ситуации, в которой он оказался.

На данный момент бот-спасатель уже успел набрать свыше 400 подписчиков. Подчеркивается, что разработчики не стали останавливаться на достигнутом, поэтому они собираются расширять сценарии, а также перевести программу на несколько языков.

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