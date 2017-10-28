МЧС РФ отправит в Норвегию самолет для поиска пропавшего Ми-8

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) в ближайшее время отправит в Норвегию российский самолет Ил-76, который доставит к острову Шпицберген (Норвегия) спасателей и высокотехнологичное оборудование для поиска вертолета Ми-8, пропавшего вместе с экипажем в четверг, 26 октября.

В пресс-службе МЧС информационному агентству ТАСС рассказали, что на место проведения поисково-спасательных работ ИЛ-76 доставит российское оборудование, в частности малогабаритный телеуправляемый подводный аппарат «Фалькон», который поможет в поисковых работах на глубине до 1000 метров.

Также сообщается, что самолет доставит спасателей из государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России». Специалисты прибудут с компрессорным оборудованием, уникальными моторными лодками и водолазным снаряжением, которое потребуется для обследования подводных объектов.

Ранее «Практика» писала, что расследованием ЧП с Ми-8 в Шпицбергене займутся российские специалисты.