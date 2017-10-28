МЧС РФ отправит в Норвегию самолет для поиска пропавшего Ми-8

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
В пресс-службе МЧС информационному агентству ТАСС рассказали, что на место проведения поисково-спасательных работ ИЛ-76 доставит российское оборудование, в частности малогабаритный телеуправляемый подводный аппарат «Фалькон», который поможет в поисковых работах на глубине до 1000 метров.
Также сообщается, что самолет доставит спасателей из государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России». Специалисты прибудут с компрессорным оборудованием, уникальными моторными лодками и водолазным снаряжением, которое потребуется для обследования подводных объектов.
Ранее «Практика» писала, что расследованием ЧП с Ми-8 в Шпицбергене займутся российские специалисты.
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