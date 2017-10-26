МЧС России готовит самолет для вылета к месту катастрофы на Шпицберген

МЧС России готовит самолет Ил-76 к вылету на место катастрофы в Шпицберген. К месту ЧП вылетят спасатели отряда «Центрспас» и Центра «Лидер» — они будут работать в районе предполагаемого падения вертолета Ми-8.

В состав группы вошли более 20 водолазов, которые имеют допуск к глубоководным поисково-спасательным работам, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС. Они будут использовать в работе подводные аппараты «Фалькон» и беспилотники, которые мониторят акваторию моря.

Авиакатастрофа произошла сегодня в Гренландском море в районе Шпицбергена. На борту находилось восемь человек. Вертолет был адаптирован для полетов в Северных широтах и принадлежал авиакомпании «Конверс Авиа». Точные причины катастрофы пока неизвестны.