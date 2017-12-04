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04 декабря, в 12:30
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МЧС России готовится к переходу на усиленный режим работы

Повышенный уровень готовности продлится до 10 января 2018 года

Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что ведомство будет работать в усиленном режиме с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года. Заявление было сделано в ходе селекторного совещания в Национальном центре управления в кризисных ситуациях (НЦУКС).

“С 25 декабря по 10 января все органы управления и силы МЧС России будут переведены на режим “повышенной готовности”. В этой связи я прошу НЦУКС спланировать соответствующую работу”, – цитирует его РИА Новости.

Также Пучков дал поручения начальникам региональных главных управлений ведомства проверить работоспособность системы жизнеобеспечения в регионах, а именно запасы топлива, устойчивость работы котельных и других.

Кроме того, министр поручил составить план-график дежурства оперативных групп, работу центров управления в кризисных ситуациях и всей системы реагирования. “В случае ЧС мы должны быстро и оперативно принимать решения по восстановлению систем жизнеобеспечения”, – добавил Владимир Пучков.

Ранее «Практика» писала о том, что на Москву 4 декабря обрушился мощный снегопад.


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