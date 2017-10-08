МЧС России направило на Кубу гуманитарную помощь

МЧС России по Новороссийску сформировало и отправило на Кубу первую партию гуманитарной помощи, состоящей из продуктов питания и строительных материалов, которые потребуются местным властям для восстановления инфраструктуры, пострадавшей после серии ураганов.

«Во исполнение поручения правительства Российской Федерации об оказании гуманитарной помощи населению Кубы, морским транспортом из порта Новороссийска направлена гуманитарная помощь», — цитирует ТАСС пресс-службу министерства.

В первой партии содержатся 17 контейнеров с грузом общим весом около 300 тонн. РФ всегда оперативно реагировала на чрезвычайные ситуации, происходящие на Кубе, и доставляла гумпомощь на двухсторонней и многосторонней основе, добавили в Новороссийском МЧС.

Ранее «Практика» писала о том, что российская теннисистка Мария Шарапова направит средства с продажи своих конфет в фонд помощи Пуэрто-Рико, который около месяца назад пострадал от ураганов «Ирма» и «Мария».