Медали ЧМ по киокусинкай каратэ презентовали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге презентовали наградные медали чемпионата мира по киокусинкай каратэ, который впервые пройдет в столице Урала 9-10 декабря 2017 года.

Для победителей и призеров подготовлены 60 уникальных медалей: 15 золотых, 15 серебряных и 30 бронзовых, сообщается на официальном портале правительства Свердловской области.

Генсекретарь Всемирного союза киокусинкай Сергей Суворов рассказал, что награды делали в Свердловской области из минералов, которые ассоциируются с регионом. Это непосредственно малахит и змеевик. За первое место будут вручать малахитовые медали. Спортсменов, занявших вторые и третьи места, наградят медалями из змеевика. Вес каждой медали составляет 162 грамма, на обратной стороне выгравирован символ киокусинкай.

Екатеринбург был выбран площадкой для проведения чемпионата по киокусинкай, так как в уральской столице есть необходимая инфраструктура, поддержка властей и наличие хорошей спортивной арены.