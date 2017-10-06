Медики оказывают помощь пострадавшим в ДТП под Владимиром

Пострадавшие в результате столкновения автобуса и пассажирского поезда, которое произошло в пятницу, 6 октября, в районе станции Покров, доставлены в клиники Владимирской области, где им оказывают помощь медики.

Об этом ТАСС рассказал глава департамента здравоохранения администрации Владимирской области Александр Кирюхин. Отмечается, что врачей местных больниц консультируют сотрудники Научно-исследовательского института (НИИ) детской хирургии и травматологии под руководством Леонида Рошаля.

Председатель департамента уверил, что на данный момент хватает как медицинских препаратов, так и донорской крови. На данный момент проходит стадия консультирования с сотрудниками клиники Рошаля.

Кирюхин сообщил, что врачи не стали транспортировать пострадавших в ДТП в российскую столицу и решили оказывать им помощь в местных больницах.