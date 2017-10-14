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Мединский посетит премьеру балета «Нуреев»

Перенос показа постановки не связан с политическими мотивами

Министр культуры России Владимир Мединский планирует присутствовать на премьере балета «Нуреев».

Об этом он сказал журналистам РИА Новости, отвечая на вопрос о балете. Мединский отметил, что в Большом театре назначили  премьеру «Нуреева» на декабрь 2017 года, хотя изначально она была запланирована на 11 июля 2017 с последующим переносом даты на 4-5 мая 2018 года.

Директор ГАБТа Владимир Урин подчеркнул, что спектаклю перенесли из-за претензий к исполнению, а никак не по политическим мотивам.

Некоторые СМИ сообщали, что именно министр культуры распорядился перенести премьеру балета «Нуреев». В министерстве эту информацию опровергли и отметили, что ведомство не занимается вопросами репертуарной политики.

Ранее «Практика» сообщала, что премьера балета «Нуреев» в Большом театре состоится в конце 2017 года.


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